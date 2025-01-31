Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» стали доступны для пассажиров на 2 вокзальных комплексах Южно-Уральской железной дороги

2025-01-31 12:41
На вокзалах Оренбург и Златоуст теперь можно прослушать аудиоэкскурсии, благодаря которым путешествия по стране станут более увлекательными и познавательными.

Участники аудиоэкскурсии по вокзалу Оренбург оценят гармоничное сочетание классицизма, барокко и ренессанса в облике вокзала, а также узнают историю знаменитого пухового платка и других ремесел Оренбуржья, а слушатели на вокзале Златоуст во время прогулки погрузятся в наследие известного писателя и инженера Николая Гарина-Михайловского, участвовавшего в проектировании железной дороги на Урале, услышат о знаменитых пассажирах вокзала, среди которых был великий химик Дмитрий Менделеев, всемирно известный Федор Шаляпин и император Николай II. Посетителям откроются тайны строительства первых паровозов и самого здания вокзала.

Уникальность аудиоэкскурсий по вокзалам заключается в том, что каждый маршрут детально прорабатывается, наполняется разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными особенностями, сценарии составляются с привлечением историков, сценаристов и режиссеров, а записываются аудиогиды голосами актеров.

Все это позволяет слушателям в удобной и доступной форме проникнуться атмосферой города и открыть для себя неочевидные локации вокзальных комплексов России.

Одно из преимуществ аудиоформата – возможность самостоятельного прослушивания в любое время. Достаточно перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

Напомним, что аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» уже знакомы пассажирам Южно-Уральской железной дороги, путешествующим через вокзал Челябинск. Кроме того, на вокзальных комплексах Челябинска, Магнитогорска, Кургана и Оренбурга доступен формат экскурсий в офлайн-формате. В течение прошлого года их посетили 2,3 тыс. человек.

Так, во время групповых экскурсий на вокзальном комплексе Челябинск посетители знакомятся не только с историей вокзала, но и с самыми необычными локациями: зимним садом с экзотическими растениями, уникальной акустической точкой, напольными шахматами и др.

В Кургане и Магнитогорске пассажирам доступна экспозиция «Назад в СССР», которая переносит посетителей в типичную советскую обстановку с радиолой, пластинками, детскими игрушками и другими предметами быта того периода. В 2024 году музей на вокзале Магнитогорска пополнился коллекцией радиоприемников, телефонов, книг, предметов одежды и быта, музыкальных инструментов, появилась форма советских вооруженных сил и даже шпаргалки школьников, полученные в дар от учителя.

На вокзале Оренбург, который нередко называют «воротами в Азию», экскурсанты могут полюбоваться восточным колоритом облика вокзала и познакомиться с историей оренбургского пухового платка, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

