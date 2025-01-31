Северная железная дорога в 2024 году снизила выбросы в атмосферу и водные объекты

12:30

На Северной железной дороге в 2024 году выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников снижены на 1,5% по сравнению с 2023 годом, выбросы парниковых газов от стационарных и передвижных источников – на 3,2%. Сброс недостаточно очищенных сточных вод сократился на 5,7% к уровню 2023 года. Сокращение выбросов обеспечивается за счет применения ресурсосберегающих и экологичных технологий в эксплуатации и в контроле за работой техники, котельных, очистных сооружений.

В целях минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду железнодорожники продолжают практику раздельного сбора мусора: в прошедшем году на вторичную переработку они передали 355,8 тонн бумаги, пластика, стекла и других отходов.

Экологическая обстановка и влияние на нее железнодорожных предприятий находится под постоянным наблюдением. В 2024 году на Северной магистрали силами объединенной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды проведено более 12,1 тыс. анализов атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, почв. Измеряются также показатели уровня шума и вибрации.

В прошедшем году для продолжения эффективной работы лаборатория получила 10 единиц нового контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования. В целях оперативного проведения исследований была поставлена новая передвижная эколаборатория на базе автомашины «Газель NEXT», укомплектованная всем необходимым оборудованием для работы в полевых условиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.