С вводом графика движения на 2021/2022 годы на Свердловской железной дороге появятся новые поезда

10:03

12 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится график движения пассажирских поездов на 2021/2022 годы. На Свердловской железной дороге в новом графике назначены новые поезда дальнего следования.

Пассажирские поезда свяжут скоростным сообщением столицу Урала, Тюмень и север УрФО. На маршруте Екатеринбург – Тюмень с 12 декабря вводится новый рейс электропоезда «Ласточка». Отправление из столицы Урала – в 06:28 (здесь и далее – время местное), время в пути составит 4,5 часа. Обратно из Тюмени «Ласточка» будет отправляться в 17:36 и прибывать в Екатеринбург в 22:16. По расписанию прежней «Ласточки» Екатеринбург – Тюмень будет курсировать новый скорый поезд № 99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут (через Тюмень и Тобольск). Отправление из столицы Урала – в 17:36, из Сургута – в 19:00. В состав поезда, помимо купейных и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения.

Также назначены новые пассажирские поезда № 362 Приобье – Екатеринбург, № 383 Нижний Тагил – Приобье и № 120/119 Пермь – Новый Уренгой.

В целом, в новом графике на СвЖД будет курсировать 78 пар поездов дальнего следования, в том числе 43 пары скорых (пара – это 2 поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»).

Подробнее об изменениях в графике движения поездов на 2021/2022 годы можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.