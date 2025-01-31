Аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» теперь доступны на 61 вокзальном комплексе по всей стране

Аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» теперь доступны на 61 вокзальном комплексе по всей стране

12:23

31 января коллекция экскурсионного проекта «Вокзалы России» пополнилась 52 новыми аудиоэкскурсиями, которые открывают перед путешественниками уникальные возможности для знакомства с культурным наследием и историей разных уголков страны от Калининграда до Хасана.

Присоединиться к аудиоэкскурсии теперь можно на Белорусском, Казанском, Киевском и Ярославском вокзалах Москвы, Финляндском и Московском вокзалах Санкт-Петербурга, на вокзалах Калининград-Южный, Смоленск, Волгоград, Дербент, Оренбург, Муром, Казань, Томск, Красноярск, Хабаровск-1, Хасан и многих других. На вокзале Владивостока аудиоэкскурсия стала доступна еще и на китайском языке.

Уникальность коллекции в том, что каждый маршрут тщательно прорабатывается, наполняется разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными «изюминками», что позволяет слушателям проникнуться атмосферой города и открыть для себя неочевидные локации вокзальных комплексов России. Сценарии экскурсий составляются с привлечением историков, сценаристов и режиссеров, а записываются аудиогиды голосами актеров.

Так, например, участники аудиоэкскурсии на вокзале Кисловодска во время прогулки узнают историю развития курорта, вдохновятся ажурными элементами интерьера здания и, конечно, попробуют минеральную воду в питьевом бювете. Слушатели на вокзале Чита-2 смогут оценить уникальные произведения советского монументального искусства, украшающие стены вокзала, познакомиться с подробностями строительства Транссибирской магистрали и увидеть удивительные места, связанные с декабристами и даже Чингисханом.

Одно из преимуществ аудиоформата – возможность самостоятельного прослушивания в любое удобное время благодаря единому порталу экскурсионного проекта tours.dzvr.ru. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

В целом, экскурсионный проект «Вокзалы России» сегодня охватывает порядка 70 вокзальных комплексов и предлагает множество продуктов: аудиоэкскурсии, смотровые площадки, тематические экспозиции, музеи, игровые и интерактивные экскурсии для детей, а также групповые экскурсии, благодаря которым каждый желающий может открыть для себя оригинальный взгляд на архитектуру, историю и самобытность вокзалов нашей страны.

Напомним, что экскурсионный проект «Вокзалы России» в 2024 году стал победителем премии «Лучшее для России. Развитие регионов» в номинации «Лучший проект по развитию туризма».