В 2024 году пассажирам вернули почти 5,7 тыс. вещей, забытых в уральских поездах дальнего следования

Благодаря специальному сервису на официальном сайте ОАО «РЖД» в 2024 году пассажиры смогли разыскать и получить почти 5,7 тыс. вещей, забытых в уральских поездах дальнего следования. Развитие онлайн-услуг позволило найти на 37% больше потерянных вещей, чем за 2023 год, когда владельцам было возращено более 4 тыс. предметов.

Чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, электронные гаджеты и зарядные устройства к ним, а также документы и детские игрушки. Кроме того, в забытых вещах прослеживается «сезонность». Так, например, в летний период люди в поездах чаще забывают купальники, шорты и сланцы, а в зимний – санки, ледянки и термосы.

Из необычных предметов во II полугодии 2024 года были найдены, например, детский назальный аспиратор, «радионяня» и ведро сгущенного молока, в I полугодии 2024 года – штанговый дночерпатель (устройство для изучения дна водоемов) и ортопедический корсет, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.