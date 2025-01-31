Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 3 февраля 2025 года в связи с модернизацией инфраструктуры

2025-01-31 11:51
Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 3 февраля 2025 года в связи с модернизацией инфраструктуры на нескольких участках.

Так, с 3 по 7 февраля с 07:40 до 10:20 будут проходить работы по модернизации объектов энергообеспечения на участках Старожилово – Денежниково, Рязань-2 – Блокпост 204 км – Стенькино-1, с 10 по 14 февраля – на участке Чемодановка – Кораблино. 10, 12 и 14 февраля с 07:50 до 10:00 железнодорожники обновят около 200 м пути на станции Стенькино-1 и перегоне Стенькино-1 – Денежниково. В связи с этим в указанные дни у пригородного поезда № 6304/6303 сообщением Рязань-2 – Ряжск-1 изменится время отправления и прибытия.

5, 6 и 13 февраля с 07:10 до 09:40 на участке Рыбное – Дивово будут проводиться работы по модернизации контактной сети. Кроме того, 4, 10–11, 17–18, 25 и 28 февраля с 06:20 до 10:00 на перегоне Голутвин – Щурово в Московской области будет проводиться плановый ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через Оку. Это отразится на расписании поездов: у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Дивово, Голутвин, Раменское, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Люберцы-1 – Шиферная, изменится время отправления и прибытия. 5, 6 и 13 февраля 2 пригородных поезда – № 6005 отправлением в 07:03 по маршруту Рязань-1 – Дивово и № 6012 в обратном направлении отправлением в 08:17 – будут выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

