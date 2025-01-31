Железнодорожники провели акцию «Рейс безопасности» для школьников и студентов Брянска

11:46

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели профилактическую акцию «Рейс безопасности», участниками которой стали студенты Брянского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения, учащиеся школы № 42 и подопечные Социального реабилитационного приюта для детей и подростков Карачевского района Брянской области.

На специальном рельсовом автобусе юные пассажиры проехали по маршруту от вокзала Брянск-Орловский до железнодорожного узла Брянск-Льговский и обратно. В пути для ребят провели открытый урок безопасности, напомнив о правилах поведения на железной дороге. Работники магистрали рассказали о самых распространенных нарушениях, объяснили, почему нельзя подходить к объектам, находящимся под напряжением, и отвлекаться на гаджеты, напомнили об опасности «зацепинга», а затем ответили на вопросы подростков, раздав им тематические памятки. Сотрудники транспортной полиции проинформировали участников акции об ответственности за нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

По прибытии на станцию Брянск-Орловский в техническом классе моторвагонного депо Брянск-1 железнодорожники продемонстрировали ребятам видеоролики по безопасности и организовали экскурсию в музей, посвященный истории депо, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.