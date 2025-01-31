Расписание некоторых пригородных поездов 4 направлений Московской магистрали изменится в феврале 2025 года в связи с развитием инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Казанского направлений МЖД изменится в феврале 2025 года в связи с развитием инфраструктуры на станциях Можайск, Тестовская, Петровско-Разумовская и Железнодорожная, Перово, Быково, Раменское, а также участке Люберцы-1 – Быково:

на Савеловском направлении:

на новой станции Петровско-Разумовская 31 января–1 февраля, 1–2, 7–8, 8–9 февраля с 23:00 до 06:50 продолжится монтаж конструкций распределительного зала и фасадов конкорса и отделочные работы. Для обеспечения безопасности будет приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям поочередно, что повлияет на расписание, в том числе поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика;

на Белорусском направлении:

на станции Можайск запланированы работы по модернизации объектов энергообеспечения по выходным дням 1, 2, 8, 9 февраля с 13:15 до 15:25. Движение поездов на участке Дорохово – Бородино будет организовано по одному пути. В связи с этим несколько поездов проследует по укороченным маршрутам.

На станции Тестовская в течение месяца продолжатся работы по обновлению пассажирской инфраструктуры преимущественно в ночное время, в интервале между 01:55 до 04:55. Это незначительно отразится на расписании;

на Горьковском направлении:

на станции Железнодорожная с 23:40 31 января до 23:40 2 февраля, 7–9, 14–16, 21–23 февраля в это же время назначены 48-часовые технологические «окна». 1–2, 8–9, 15–16, 22–23 февраля с 10:10 до 15:10 назначены «окна» для производства работ по устройству плиты фундамента схода конкорса на пассажирскую платформу, опор, монтажу пролетного строения. На период работ будет закрываться движение по двум путям станции. Поезда будут пропускаться по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-3. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам.

Кроме того, на перегонах Фрязево – Ногинск и Железнодорожная – Купавна в феврале железнодорожники проведут работы по модернизации объектов энергообеспечения;

на Казанском направлении:

на станции Раменское технологические «окна» назначены с 1 по 28 февраля в интервале с 01:50 до 04:20, во время которых будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения.

На станции Быково и перегоне Люберцы – Быково работы по развитию инфраструктуры запланированы в течение месяца, за исключением выходных дней, в интервале с 00:50 до 05:10.

В Перово ремонтные работы назначены 26–27 февраля с 01:00 до 04:00.

На время работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-3: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок; несколько поездов будут выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.