В Чите открылось обновленное общежитие для студентов учебного центра Забайкальской магистрали

11:23

В Чите после проведения капитального ремонта открылось общежитие Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК). Обновленный объект рассчитан на проживание 90 человек.

В ходе ремонта в общежитии была полностью заменена электропроводка, оконные блоки, в санитарных комнатах установлены современные душевые кабины. Также комплекс оснастили новой мебелью. На каждом из 5 этажей здания обустроены кухни и комнаты приема пищи, также оборудованные новой техникой.

Всего на работы по обновлению общежития РЖД было направлено 37 млн рублей.

Забайкальский УЦПК занимается профессиональной подготовкой и переподготовкой, обучением вторым профессиям и повышением квалификации рабочих и служащих Забайкальской железной дороги, а также желающих получить железнодорожную специальность. Помимо Читы, подразделения центра также находятся в городах Борзя и Свободный Амурской области. Сотрудники с отдаленных станций магистрали, командированные на прохождение обучения проживают в общежитиях УЦПК. Всего в 2024 году на базе центра прошли обучение более 18 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.