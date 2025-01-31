Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В феврале 2025 года поезд здоровья Красноярской железной дороги совершит рабочую поездку по районам, ближайшим к Красноярску

2025-01-31 11:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Февральская поездка передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдет по станциям 5 районов Красноярского края. В том числе медицинский поезд сделает остановки в пригороде краевого центра.

Сначала специализированный состав посетит Ачинский район: 14–15 февраля – станция Ачинск-2. Затем он переедет в Козульский район: 16–18 февраля – станция Козулька, 19 февраля – станция Кемчуг.

Далее медицинский поезд совершит остановки на станциях ближайшего к Красноярску Емельяновского района: 20 февраля – Зеледеево, 21 февраля – Кача, 22–23 февраля – Минино.

Затем состав продолжит работу в Уярском районе – на станции Балай (24–25 февраля).

Завершится рабочая командировка поезда здоровья в Манском районе Красноярского края – на станции Камарчага (26–27 февраля).

Жители районов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

