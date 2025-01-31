Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первая на Горьковской железной дороге женщина стала поездным электромехаником

2025-01-31 11:04
Первая на Горьковской железной дороге женщина стала поездным электромехаником
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Проводник пассажирского вагонного депо Киров Горьковского филиала АО «ФПК» Анастасия Яранова стала первой на Горьковской магистрали женщиной – поездным электромехаником. В январе она получила свидетельство о присвоении этой профессии.

Впервые к новым обязанностям Анастасия планирует приступить весной текущего года.

«Это мое осознанное решение. Я любила ремонтировать технику с детства. Мой папа – электрик. Мне нравилось проводить с ним время и всегда что-то ремонтировать. Даже вместо кукол у меня был металлический конструктор. Однажды мы разбирали карбюратор мотоцикла, а самостоятельно я чинила сломавшийся пылесос и блендер», – рассказала Анастасия.

После окончания курсов в 2023 году Анастасия Яранова устроилась в пассажирское вагонное депо Киров по профессии проводника пассажирского вагона. Анастасия общалась с поездными электромеханиками и интересовалась техническим устройством пассажирского вагона, нюансами правил эксплуатации подвижного состава.

Отметим, что с 2023 года девушка работала проводником на многих маршрутах, в том числе на фирменном поезде № 31/32Г «Вятка» по маршруту Киров – Москва и № 090Г по маршруту Нижний Новгород – Воркута, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru