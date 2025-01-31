Первая на Горьковской железной дороге женщина стала поездным электромехаником

11:04

Проводник пассажирского вагонного депо Киров Горьковского филиала АО «ФПК» Анастасия Яранова стала первой на Горьковской магистрали женщиной – поездным электромехаником. В январе она получила свидетельство о присвоении этой профессии.

Впервые к новым обязанностям Анастасия планирует приступить весной текущего года.

«Это мое осознанное решение. Я любила ремонтировать технику с детства. Мой папа – электрик. Мне нравилось проводить с ним время и всегда что-то ремонтировать. Даже вместо кукол у меня был металлический конструктор. Однажды мы разбирали карбюратор мотоцикла, а самостоятельно я чинила сломавшийся пылесос и блендер», – рассказала Анастасия.

После окончания курсов в 2023 году Анастасия Яранова устроилась в пассажирское вагонное депо Киров по профессии проводника пассажирского вагона. Анастасия общалась с поездными электромеханиками и интересовалась техническим устройством пассажирского вагона, нюансами правил эксплуатации подвижного состава.

Отметим, что с 2023 года девушка работала проводником на многих маршрутах, в том числе на фирменном поезде № 31/32Г «Вятка» по маршруту Киров – Москва и № 090Г по маршруту Нижний Новгород – Воркута, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.