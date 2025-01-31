В 2024 году в фирменных кофейнях на вокзалах Челябинска и Оренбурга реализовано более 17 тыс. горячих напитков

В 2024 году посетители вокзальных комплексов в Челябинске и Оренбурге 17,6 тыс. раз заказали горячие напитки в фирменных кофейнях «Вокзалы России», что на 7% больше, чем годом ранее.

В кофейнях «Вокзалы России» можно взять с собой в дорогу горячие и прохладительные напитки, несколько видов пиццы, хот-доги, сэндвичи, блинчики. Также у посетителей есть возможность заказать супы, горячие блюда и десерты.

Кофейни «Вокзалы России» оформлены в фирменном стиле и работают по единому стандарту обслуживания. При формировании ассортимента и ценовой политики учитываются потребности и возможности пассажиров разных регионов.

В этом году фирменную кофейню на вокзале Челябинска переоборудовали в торговый модуль, значительно увеличив число посадочных мест для посетителей.

Посетить кофейни пассажиры могут на Курском, Павелецком и Белорусском вокзалах Москвы, а также на вокзалах Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск-Главный, Екатеринбург, Великий Устюг, Кострома, Калининград-Южный, Краснодар-1, Ростов-Главный, Сочи, Воронеж, Чита-2, Пермь-2, Ярославль-Главный, Бердск, Самара, Омск, Лена, Тюмень и Волгоград, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.