Свердловская железная дорога запускает фотоконкурс «Пермский барс»

Свердловская железная дорога объявляет о начале фотоконкурса «Пермский барс» и приглашает всех желающих принять в нем участие. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к вопросам сохранения и размножения редких видов животных, продвижения принципов бережного отношения к окружающей среде и экологического просвещения.

Героями снимков станут четверо барсов, которые живут в Пермском зоопарке и находятся под опекой ОАО «РЖД». Участникам конкурса достаточно побывать в гостях у пятнистого семейства, понаблюдать за барсами, вдохновиться и поймать нужный кадр.

Победители будут выбраны в нескольких номинациях: «Лучший портрет пермского барса», «Семейное фото барсов», «Барсы в движении» и «Улыбка природы (забавное фото)».

Конкурс проводится в период с 1 февраля по 1 октября 2025 года. Ознакомиться с положением можно на сайте дороги. QR-код со ссылкой на положение о конкурсе также будет расположен рядом с вольером ирбисов.

Самые атмосферные, яркие и эмоциональные фотографии будут напечатаны и размещены в салоне электропоездов «Финист», курсирующих по кольцевому маршруту в Перми.

Напомним: компания «РЖД» в 2023 году взяла под опеку пару ирбисов, самку Аксу и самца Снежека – обитателей Пермского зоопарка. Благодаря поддержке холдинга удалось улучшить содержание краснокнижных животных. В июне 2024 года у пары появились 2 детеныша – Юнгур и Кунгур, которые тоже окружены заботой ОАО «РЖД». Это особенно важно, потому что потомство в неволе для барсов – большая редкость.

До двух лет детеныши будут жить с мамой Аксу, и она их научит всему, что должен уметь самый «скрытный» хищник в мире. Железнодорожники продолжат заботиться о создании для всех четверых подопечных благоприятных условий: полноценном питании и оснащении вольеров материалами и декорациями, имитирующими нахождение в условиях реальной природы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.