Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога запускает фотоконкурс «Пермский барс»

2025-01-31 10:37
Свердловская железная дорога запускает фотоконкурс «Пермский барс»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога объявляет о начале фотоконкурса «Пермский барс» и приглашает всех желающих принять в нем участие. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к вопросам сохранения и размножения редких видов животных, продвижения принципов бережного отношения к окружающей среде и экологического просвещения.

Героями снимков станут четверо барсов, которые живут в Пермском зоопарке и находятся под опекой ОАО «РЖД». Участникам конкурса достаточно побывать в гостях у пятнистого семейства, понаблюдать за барсами, вдохновиться и поймать нужный кадр.

Победители будут выбраны в нескольких номинациях: «Лучший портрет пермского барса», «Семейное фото барсов», «Барсы в движении» и «Улыбка природы (забавное фото)».

Конкурс проводится в период с 1 февраля по 1 октября 2025 года. Ознакомиться с положением можно на сайте дороги. QR-код со ссылкой на положение о конкурсе также будет расположен рядом с вольером ирбисов.

Самые атмосферные, яркие и эмоциональные фотографии будут напечатаны и размещены в салоне электропоездов «Финист», курсирующих по кольцевому маршруту в Перми.

Напомним: компания «РЖД» в 2023 году взяла под опеку пару ирбисов, самку Аксу и самца Снежека – обитателей Пермского зоопарка. Благодаря поддержке холдинга удалось улучшить содержание краснокнижных животных. В июне 2024 года у пары появились 2 детеныша – Юнгур и Кунгур, которые тоже окружены заботой ОАО «РЖД». Это особенно важно, потому что потомство в неволе для барсов – большая редкость.

До двух лет детеныши будут жить с мамой Аксу, и она их научит всему, что должен уметь самый «скрытный» хищник в мире. Железнодорожники продолжат заботиться о создании для всех четверых подопечных благоприятных условий: полноценном питании и оснащении вольеров материалами и декорациями, имитирующими нахождение в условиях реальной природы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru