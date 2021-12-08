Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Посетители вокзалов Горьковской железной дороги могут узнать расписание поездов, воспользовавшись интерактивными видеотерминалами

2021-12-08 14:32
Посетители вокзалов Горьковской железной дороги могут узнать расписание поездов, воспользовавшись интерактивными видеотерминалами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2021 году на 23 вокзалах Горьковской железной дороги установлены терминалы информационно справочной системы для пассажиров. Современные устройства, оснащенные широким функционалом, были установлены в Нижнем Новгороде, Владимире, Казани, Ижевске, Кирове и других городах.

Для получения необходимой информации посетителю вокзала достаточно просто обратиться к терминалу. Данное устройство позволяет воспользоваться интерактивной справкой о вокзале, получить информацию об оказываемых услугах, в том числе для маломобильных пассажиров, узнать расписание поездов.

Также с помощью терминала каждый пассажир сможет круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий посетителя вокзала вопрос.

В ближайшем будущем у пассажиров появится возможность получения письменных справок как с помощью информационно справочной системы, так и онлайн, без необходимости приезжать на вокзал для получения необходимого документа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru