Посетители вокзалов Горьковской железной дороги могут узнать расписание поездов, воспользовавшись интерактивными видеотерминалами

14:32

В 2021 году на 23 вокзалах Горьковской железной дороги установлены терминалы информационно справочной системы для пассажиров. Современные устройства, оснащенные широким функционалом, были установлены в Нижнем Новгороде, Владимире, Казани, Ижевске, Кирове и других городах.

Для получения необходимой информации посетителю вокзала достаточно просто обратиться к терминалу. Данное устройство позволяет воспользоваться интерактивной справкой о вокзале, получить информацию об оказываемых услугах, в том числе для маломобильных пассажиров, узнать расписание поездов.

Также с помощью терминала каждый пассажир сможет круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий посетителя вокзала вопрос.

В ближайшем будущем у пассажиров появится возможность получения письменных справок как с помощью информационно справочной системы, так и онлайн, без необходимости приезжать на вокзал для получения необходимого документа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.