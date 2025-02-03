Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе текущего года на Северной железной дороге перевезено более 1 млн пассажиров

2025-02-03 16:00
По оперативным данным, с вокзалов и станций СЖД в январе 2025 года отправлено более 1 млн пассажиров (+4% к аналогичному периоду 2024 года), из них в дальнем следовании – 609,9 тыс. (+3,3%), в пригородном сообщении – 444,3 тыс. (+5,1%).

Пассажирооборот в январе 2025 года вырос на 0,4% к уровню прошлого года и составил 468,1 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – около 447,2 млн пасс.-км (+0,1%), в пригородном сообщении – около 21 млн пасс.-км (+7,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

