Погрузка на Горьковской магистрали в январе 2025 года выросла на 6,2%

Погрузка на Горьковской магистрали в январе 2025 года выросла на 6,2%

15:50

Погрузка на Горьковской железной дороге составила более 2,1 млн тонн в январе 2025 года. Это на 6,2% больше показателя за первый месяц прошлого года.

За январь в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 835,7 тыс. тонн (+25,6% к 2023 году);

лесных грузов – 206,6 тыс. тонн (-5%);

химических и минеральных удобрений – 190,6 тыс. тонн (+0,6%);

черных металлов – 176,5 тыс. тонн (-1,5%);

цемента – 70,9 тыс. тонн (-6,5%);

химикатов и соды – 114,9 тыс. тонн (-10,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 82 тыс. тонн (-15,6%);

строительных грузов – 66,1 тыс. тонн (-12,3%);

кокса – 52,7 тыс. тыс. тонн (+19,1%).

Грузооборот в январе 2025 года составил более 13,2 млрд тарифных тонно-км (+8,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 16,3 млрд тонно-км (+6,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.