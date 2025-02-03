Московская железная дорога обеспокоена увеличившимся количеством случаев «зацепинга»

15:15

Железнодорожники обеспокоены увеличением случаев «зацепинга» в поездах ОАО «РЖД» и компании-перевозчика на Московской магистрали: в 2024 году зафиксировано 43 таких инцидента (в 2023 году – 21). В январе 2025 года уже выявлено 2 подобных случая. При этом большинство «зацеперов» – подростки 14-18 лет.

Самыми «популярными» у экстремалов продолжают оставаться Ярославское, Казанское и Горьковское направления МЖД.

Подростки не задумываются, что поездки на внешних частях и крышах поездов могут закончиться для них гибелью. Большинство «зацеперов» погибает от удара электрическим током и от падения с крыши поезда. Кроме того, они не только подвергают риску свою жизнь и здоровье, но и оказывают негативное влияние на график движения поездов. При обнаружении посторонних на внешних частях состава локомотивная бригада останавливает поезд, осматривает состав и вызывает сотрудников полиции.

Для снижения количества случаев «зацепинга» железнодорожники проводят большую профилактическую работу. Представители столичной магистрали совместно с сотрудниками транспортной полиции организовывают рейды, регулярно проводят уроки безопасности для школьников и студентов, подростков приглашают на экскурсии на объекты железной дороги, в поездки на специальных поездах, во время которых объясняют, как правильно вести себя на железной дороге.

Кроме того, учебными центрами повышения квалификации МЖД разработаны специальные обучающие программы для преподавателей средних учебных заведений и школьников. В 2024 году обучение по ним прошли 836 учителей, уроки безопасности в МУЦПК МЖД посетил 1151 школьник.

Производители подвижного состава также стараются предупреждать возможность «зацепинга», внося корректировки во внешний вид электропоездов, избегая выступающих элементов кабины и делая ее более обтекаемой формы.

С подобными опасными увлечениями требуется бороться комплексно. Дорога обращается к родителям: будьте внимательнее к своим детям, интересуйтесь, как они проводят свободное время.

Чаще всего информацию о нахождении на поезде «зацеперов» локомотивная бригада получает от коллег, следующих во встречном направлении.

Призываем граждан не оставаться равнодушными к подобным развлечениям молодежи. Если вы заметили «зацепера», проинформируйте об этом локомотивную бригаду, сотрудников полиции или дежурного по станции, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.