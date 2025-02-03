Перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге в январе текущего года выросли на 11%

14:57

В январе текущего года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 477 тыс. пассажиров. Рост к аналогичному периоду 2024 года составил 11,1%. В частности, более 461,3 тыс. человек перевезено в пригородном сообщении, что на 11,1% больше уровня прошлого года, поездами дальнего следования отправлено почти 16,5 тыс. пассажиров ­– на 11,9% больше, чем годом ранее.

Пассажирооборот за первый месяц года составил 17,4 млн пасс.-км (+17,2%), в том числе в пригородном сообщении – 12,7 млн пасс.-км (+12,5%), в дальнем следовании – 4,7 млн пасс.-км (+32,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.