Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» стали доступны пассажирам 4 вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали

2025-02-03 13:07
Новые аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» стали доступны пассажирам 4 вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзалах Пенза, Ульяновск, Моршанск и Белинская Куйбышевской железной дороги запустили новые аудиоэкскурсии, благодаря которым путешествия по стране станут для пассажиров более увлекательными и познавательными.

Уникальность аудиоэкскурсий по вокзалам заключается в том, что каждый маршрут детально прорабатывается, наполняется разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными особенностями конкретного места. Сюжеты создают сценаристы и режиссеры с привлечением историков, тексты аудиогидов записывают профессиональные актеры. Все это позволяет слушателям в удобной и доступной форме проникнуться атмосферой города и открыть для себя неочевидные локации вокзальных комплексов России.

Например, участники аудиоэкскурсии на вокзале Белинская в Пензенской области узнают, почему не совпадают названия вокзала и города Каменка, в котором он расположен, посетят тематические экспозиции, рассказывающие о богатой истории региона. Слушатели на вокзале Моршанск познакомятся с настоящими реликвиями, сохранившимися до наших дней, и послушают историю о том, как крепостные мастера Черепановы создали первый в России паровоз.

Одно из преимуществ аудиоформата – возможность самостоятельного прослушивания в любое свободное время. Для этого достаточно перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзальных комплексов.

Напомним, что экскурсионный проект «Вокзалы России» в 2024 году стал победителем премии «Лучшее для России. Развитие регионов» в номинации «Лучший проект по развитию туризма», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru