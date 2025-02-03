Новые аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» стали доступны пассажирам 4 вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали

13:07

На вокзалах Пенза, Ульяновск, Моршанск и Белинская Куйбышевской железной дороги запустили новые аудиоэкскурсии, благодаря которым путешествия по стране станут для пассажиров более увлекательными и познавательными.

Уникальность аудиоэкскурсий по вокзалам заключается в том, что каждый маршрут детально прорабатывается, наполняется разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными особенностями конкретного места. Сюжеты создают сценаристы и режиссеры с привлечением историков, тексты аудиогидов записывают профессиональные актеры. Все это позволяет слушателям в удобной и доступной форме проникнуться атмосферой города и открыть для себя неочевидные локации вокзальных комплексов России.

Например, участники аудиоэкскурсии на вокзале Белинская в Пензенской области узнают, почему не совпадают названия вокзала и города Каменка, в котором он расположен, посетят тематические экспозиции, рассказывающие о богатой истории региона. Слушатели на вокзале Моршанск познакомятся с настоящими реликвиями, сохранившимися до наших дней, и послушают историю о том, как крепостные мастера Черепановы создали первый в России паровоз.

Одно из преимуществ аудиоформата – возможность самостоятельного прослушивания в любое свободное время. Для этого достаточно перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзальных комплексов.

Напомним, что экскурсионный проект «Вокзалы России» в 2024 году стал победителем премии «Лучшее для России. Развитие регионов» в номинации «Лучший проект по развитию туризма», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.