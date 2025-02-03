Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году вместимость рельсовых автобусов «Орлан» на Куйбышевской железной дороге в Пензенской области будет увеличена со 133 до 228 мест

2025-02-03 13:01
На Куйбышевскую магистраль в Пензенской области в рамках обновления парка подвижного состава поступили 2 новых дополнительных вагона для рельсовых автобусов РА-3 «Орлан». Теперь их составность увеличится с 2 до 3 вагонов, а вместимость возрастет более чем на две трети — с 133 до 228 сидячих мест.

Дополнительные вагоны позволят повысить комфорт пассажиров в поездках, что особенно важно с учетом растущего спроса на пригородные железнодорожные перевозки. Обновленные составы начнут курсировать по маршруту Пенза – Белинская с начала летнего пассажирского сезона 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

