Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 93,1 млн тонн в январе

10:12

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе 2025 года составила 93,1 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за январь 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составил 220,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,3% и составил 272,4 млрд тонно-км.

Железными дорогами погружено: