Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 93,1 млн тонн в январе

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе 2025 года составила 93,1 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за январь 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составил 220,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,3% и составил 272,4 млрд тонно-км.
Железными дорогами погружено:
- каменного угля – 29,7 млн тонн (+2,1% к январю 2024 года);
- кокса – 900,2 тыс. тонн (-3,1%);
- нефти и нефтепродуктов – 17,6 млн тонн (-0,2%);
- руды железной и марганцевой – 8,8 млн тонн (+3,9%);
- черных металлов – 4,7 млн тонн (-9,5%);
- лома черных металлов – 474,4 тыс. тонн (+17,4%);
- химических и минеральных удобрений – 6,2 млн тонн (+10,7%);
- цемента – 1 млн тонн (-10,2%);
- лесных грузов – 2,1 млн тонн (-1,3%);
- зерна – 1,8 млн тонн (-26,1%);
- строительных грузов – 5,2 млн тонн (-27,2%);
- руды цветной и серного сырья – 1,4 млн тонн (+1,9%);
- химикатов и соды – 1,8 млн тонн (+2,4%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (-13%);
- остальных, в том числе грузов в контейнерах – 9,4 млн тонн (+1,9%).