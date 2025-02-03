Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-02-03 10:12
Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 93,1 млн тонн в январе
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе 2025 года составила 93,1 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за январь 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составил 220,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,3% и составил 272,4 млрд тонно-км.

Железными дорогами погружено:

  • каменного угля – 29,7 млн тонн (+2,1% к январю 2024 года);
  • кокса – 900,2 тыс. тонн (-3,1%);
  • нефти и нефтепродуктов – 17,6 млн тонн (-0,2%);
  • руды железной и марганцевой – 8,8 млн тонн (+3,9%);
  • черных металлов – 4,7 млн тонн (-9,5%);
  • лома черных металлов – 474,4 тыс. тонн (+17,4%);
  • химических и минеральных удобрений – 6,2 млн тонн (+10,7%);
  • цемента – 1 млн тонн (-10,2%);
  • лесных грузов – 2,1 млн тонн (-1,3%);
  • зерна – 1,8 млн тонн (-26,1%);
  • строительных грузов – 5,2 млн тонн (-27,2%);
  • руды цветной и серного сырья – 1,4 млн тонн (+1,9%);
  • химикатов и соды – 1,8 млн тонн (+2,4%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (-13%);
  • остальных, в том числе грузов в контейнерах – 9,4 млн тонн (+1,9%).
