С начала учебного года Горьковская магистраль перевезла более 3,5 тыс. школьников в рамках проекта «Уроки с путешествием»

2025-02-03 09:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога перевезла более 3,5 тыс. школьников в рамках второго этапа межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием», который реализуется совместно с правительством Нижегородской области.

Скорый поезд № 937/938 сообщением Нижний Новгород – Волгоград совершил уже 6 рейсов с начала учебного года.

«В поездке мы проводим для ребят познавательные и обучающие занятия. По прибытию в Волгоград их ждет экскурсионная программа с посещением мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи героев. В настоящее время прорабатывается возможность развития проекта для поездок в другие города», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Ребята путешествуют на комфортабельном поезде, сформированном Горьковским филиалом АО «ФПК» из 17 вагонов, которые оборудованы кондиционерами и розетками для подзарядки гаджетов. Также в его состав включены вагоны с душевыми кабинами и специализированное купе для маломобильных пассажиров. Обслуживают состав поездные бригады, прошедшие специальный отбор.

В феврале запланировано 4 рейса. Всего до конца учебного года поезд совершит 20 рейсов и перевезет около 12 тыс. школьников.

Напомним: проект реализуется с ноября 2023 года при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского. Он приурочен к годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. Участниками первого этапа культурно-образовательного путешествия в Волгоград стали почти 12 тыс. учащихся 10 классов школ Нижнего Новгорода и области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

