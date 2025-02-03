Новый аудиогид экскурсионного проекта «Вокзалы России» стал доступен для пассажиров и посетителей железнодорожного вокзала Красноярск

09:39

На вокзале Красноярск для пассажиров и посетителей стала доступна новая аудиоэкскурсия по вокзальному комплексу, благодаря которой путешествия по стране станут более увлекательными и познавательными.

Уникальность аудиоэкскурсии заключается в том, что маршрут детально прорабатывался, наполнялся разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными особенностями региона, сценарий составлялся с привлечением историков, сценаристов и режиссеров, а записывался аудиогид голосами актеров. Все это позволяет слушателям в удобной и доступной форме проникнуться атмосферой города, который неофициально называют столицей Сибири, и открыть для себя неочевидные локации вокзального комплекса.

Так, например, участники аудиоэкскурсии во время прогулки по вокзалу узнают о важных событиях в истории города и о знаменитых пассажирах – писателях и художниках, посещавших вокзал в разные годы, увидят потрясающие интерьеры здания и поймут, почему иногда его принимают за дворец.

Одно из преимуществ аудиоформата – возможность самостоятельного прослушивания в любое свободное время. Достаточно перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

Напомним, что экскурсионный проект «Вокзалы России» в 2024 году стал победителем премии «Лучшее для России. Развитие регионов» в номинации «Лучший проект по развитию туризма», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.