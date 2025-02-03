В 2024 году на таможенном складе ОАО «РЖД» в Кузбассе грузоотправители разместили 1,5 тыс. тонн товаров

09:28

В 2024 году на таможенном складе на станции Кемерово-Сортировочное Западно-Сибирской железной дороги было размещено более 1,5 тыс. тонн разной продукции.

Услуги хранения на этой площадке востребованы у компаний Кемеровской области. Для клиентов таможенного склада организовано комплексное сопровождение с момента ввоза товара на территорию России до момента его выпуска с таможенного склада и организации «последней мили» (доставка до конечного адресата).

Первый на сети железных дорог таможенный склад на станции Кемерово-Сортировочное открылся в августе 2023 года. Это открытая площадка площадью 2 тыс. кв. м для размещения грузов, не требующих специальных условий хранения.

Главное отличие от других складов – импортные товары могут размещаться здесь до 3 лет без уплаты таможенных пошлин и налогов до момента их реализации. Также есть возможность делать сортировку и маркировку грузов не выводя их со склада, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.