Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на таможенном складе ОАО «РЖД» в Кузбассе грузоотправители разместили 1,5 тыс. тонн товаров

2025-02-03 09:28
В 2024 году на таможенном складе ОАО «РЖД» в Кузбассе грузоотправители разместили 1,5 тыс. тонн товаров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году на таможенном складе на станции Кемерово-Сортировочное Западно-Сибирской железной дороги было размещено более 1,5 тыс. тонн разной продукции.

Услуги хранения на этой площадке востребованы у компаний Кемеровской области. Для клиентов таможенного склада организовано комплексное сопровождение с момента ввоза товара на территорию России до момента его выпуска с таможенного склада и организации «последней мили» (доставка до конечного адресата).

Первый на сети железных дорог таможенный склад на станции Кемерово-Сортировочное открылся в августе 2023 года. Это открытая площадка площадью 2 тыс. кв. м для размещения грузов, не требующих специальных условий хранения.

Главное отличие от других складов – импортные товары могут размещаться здесь до 3 лет без уплаты таможенных пошлин и налогов до момента их реализации. Также есть возможность делать сортировку и маркировку грузов не выводя их со склада, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru