Железнодорожники провели уроки безопасности для 100 школьников в Томске

2025-02-03 09:16
Работники Западно-Сибирской магистрали совместно с сотрудниками линейного отдела полиции в январе провели специальные уроки безопасности для 100 учеников двух школ Томска, расположенных вблизи железной дороги. Ребятам рассказали правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта, напомнили об ответственности за нарушение правил перехода через железнодорожные пути, показали тематические видеоролики и мультфильмы, раздали памятки.

Еще 3 профилактические акции прошли на оживленных пешеходных переходах в Томске. Во время мероприятий были выявлены нарушители, которым сотрудники полиции выписали штраф. С ними также проведены профилактические беседы.

Добавим, что с начала года в Томской области не было зафиксировано случаев травмирования граждан. В 2024 году было 2 таких происшествия.

Чаще всего травмирование или гибель людей происходит при пересечении железной дороги в непредназначенных для этого местах и непосредственной близости к подвижному составу. Западно-Сибирская железная дорога призывает быть внимательными и пересекать железнодорожные пути по специально оборудованным переходам. Перед этим необходимо снять капюшон и наушники, убедиться в отсутствии приближающегося поезда с обеих сторон, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

