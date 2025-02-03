В январе 2025 года в беспересадочных вагонах по маршруту Новосибирск – Риддер – Новосибирск совершили поездки более 3 тыс. пассажиров

В январе 2025 года в беспересадочных вагонах по маршруту Новосибирск – Риддер – Новосибирск совершили поездки более 3 тыс. пассажиров

09:10

Более 3 тыс. пассажиров воспользовались беспересадочными вагонами в составе поездов по маршруту Новосибирск – Локоть – Риддер – Новосибирск в январе 2025 года.

Межгосударственное сообщение между Новосибирском и Риддером в Республике Казахстан возобновилось 15 декабря 2024 года с вводом нового графика движения поездов. Всего с этого момента беспересадочными вагонами по этому маршруту перевезено 4,1 тыс. пассажиров.

Из Новосибирска вагоны отправляются в составе поезда № 301 Новосибирск – Алматы, от станции Локоть Алтайского края до Риддера – в составе поезда № 407/408 Локоть – Риддер. В обратном направлении вагоны следуют в составе поездов № 370 Ташкент – Новосибирск и № 386 Бишкек – Новосибирск.

В пути следования на Западно-Сибирской железной дороге поезда делают остановки в Бердске, Искитиме, Барнауле, Рубцовске, Коршуново и других городах и населенных пунктах.

По этому расписанию беспересадочная группа вагонов отправляется раз в 4 дня. В ее составе – купейные и плацкартные вагоны. Есть услуга перевозки животных.

Получить дополнительную информацию и купить билеты можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.