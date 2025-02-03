3 новых электропоезда выходят на маршруты в Омской области

09:03

С 1 февраля 2025 года 3 новых электропоезда серии ЭП2ДМ вышли на маршруты в Омской области. Обновление подвижного состава стало возможным благодаря совместной работе ОАО «РЖД», правительства Омской области и АО «Омск-пригород». Новый электропоезд – усовершенствованная модель серии ЭП2Д с плавным ходом и низким уровнем шума в вагонах. Все комплектующие – отечественного производства.

6-вагонные составы оборудованы эргономичными креслами, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, электронными табло, разъемами для подзарядки мобильных устройств, креплениями для велосипедов. В головных вагонах расположены специальные подъемники для помощи маломобильным пассажирам, установлена навигация для пассажиров со слабым зрением.

Таким образом, в Омской области будут курсировать 5 электропоездов новой серии, что составляет третью часть от всего парка пригородного подвижного состава. Поезда будут обслуживать пассажиров на самых востребованных маршрутах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.