Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

3 новых электропоезда выходят на маршруты в Омской области

2025-02-03 09:03
3 новых электропоезда выходят на маршруты в Омской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 февраля 2025 года 3 новых электропоезда серии ЭП2ДМ вышли на маршруты в Омской области. Обновление подвижного состава стало возможным благодаря совместной работе ОАО «РЖД», правительства Омской области и АО «Омск-пригород». Новый электропоезд – усовершенствованная модель серии ЭП2Д с плавным ходом и низким уровнем шума в вагонах. Все комплектующие – отечественного производства.

6-вагонные составы оборудованы эргономичными креслами, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, электронными табло, разъемами для подзарядки мобильных устройств, креплениями для велосипедов. В головных вагонах расположены специальные подъемники для помощи маломобильным пассажирам, установлена навигация для пассажиров со слабым зрением.

Таким образом, в Омской области будут курсировать 5 электропоездов новой серии, что составляет третью часть от всего парка пригородного подвижного состава. Поезда будут обслуживать пассажиров на самых востребованных маршрутах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru