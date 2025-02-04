Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» стали доступны для пассажиров на вокзальных комплексах Липецк и Старый Оскол

2025-02-04 17:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзалах Липецк и Старый Оскол Юго-Восточной железной дороги запустили новые аудиоэкскурсии, благодаря которым путешествия по стране станут более увлекательными и познавательными.

Уникальность аудиоэкскурсий по вокзалам заключается в том, что каждый маршрут детально проработан, наполнен разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными особенностями. Сценарии экскурсий составлены историками и режиссерами, а аудиогиды записаны голосами профессиональных актеров.

Все это позволяет слушателям в удобной и доступной форме проникнуться атмосферой города и открыть для себя неочевидные локации вокзальных комплексов России. Так, например, участники аудиоэкскурсии по вокзалу Старый Оскол узнают о подвиге тысяч людей, построивших в 1943 году «Дорогу мужества» длиной 95 км. Слушатели на вокзале Липецк услышат, почему при проектировании здания использовали три архитектурных стиля, чем знаменит местный курорт и почему Липецк называют городом не только металлургов, но и художников.

Одно из преимуществ аудиоформата – возможность самостоятельного прослушивания в любое свободное время. Достаточно перейти на единый портал экскурсионного проекта https://tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. А интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

Напомним, что экскурсионный проект «Вокзалы России» в 2024 году стал победителем премии «Лучшее для России. Развитие регионов» в номинации «Лучший проект по развитию туризма», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

