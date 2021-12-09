Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 12 декабря поезда на Московской железной дороге начнут курсировать по новому графику

2021-12-09 10:26
С 12 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.

Количество пассажирских поездов дальнего следования формирования Московского филиала «Федеральной пассажирской компании» увеличивается на 3,3% (до 91 пары). В новом графике предусмотрено 19 пар двухэтажных поездов, в том числе 3 пары поездов начали курсировать из Москвы в Чебоксары (№ 72/71), Брянск (№ 107/108) и Оренбург через Самару (№ 137/138).

С 12 декабря назначается новый поезд «Ласточка» № 718/717 Москва – Кострома, который будет отправляться с Ярославского вокзала.

Всего по новому расписанию на МЖД будут курсировать 263 пары пассажирских поездов, из которых 51 пара – транзитные.

Также с 12 декабря 4 поезда – № 71/72 и № 99/100 Москва – Белгород, № 91/92 Москва – Старый Оскол, № 141/142 Москва – Курск – станут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. На Восточном организована удобная пересадка пассажиров на МЦК, метро и наземный городской транспорт. По МЦК пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро и с комфортом добираться до большинства районов Москвы и Подмосковья, а также делать пересадки на поезда «Аэроэкспресс» для следования в столичные аэропорты.

На пригородных маршрутах Московской железной дороги будет курсировать 2151 пара поездов – по рабочим дням, 1916 пар – по выходным. В связи с вводом дополнительного второго главного пути на участке Стройка – Балашиха на Горьковском направлении по рабочим дням увеличено количество пар поездов до 36, по выходным – до 42.

14 пар пригородных поездов Курского направления МЖД вместо Курского вокзала будут прибывать и отправляться со станции Москва-Товарная-Курская. Сокращение маршрута следования связано с реконструкцией станции Москва-Пассажирская-Курская, которая необходима для дальнейшего развития МЦД-2 и запуска МЦД-4. В пешей доступности от станции Москва-Товарная-Курская находятся станции метро «Римская» и «Площадь Ильича».

График движения поездов разработан в соответствии с запросами компаний перевозчиков. В режиме реального времени проводится мониторинг спроса пассажиров на поездки. В случае необходимости графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности, добавлены дополнительные вагоны в составы востребованных поездов дальнего следования и дополнительные электрички, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

