На Юго-Восточной железной дороге в январе 2025 года перевезено 977 тыс. пассажиров

2025-02-04 17:21
По оперативным данным, в январе 2025 года на ЮВЖД отправлено 977 тыс. пассажиров, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 579 тыс. (+4,7% к январю 2024 года), в дальнем следовании – 398 тыс. (-1,2%).

Пассажирооборот в январе текущего года составил 798,6 млн пасс.-км, что на 1,6% больше, чем за январь 2024 года, в том числе в пригородном сообщении – 22,5 млн пасс.-км (+6,3%), в дальнем следовании – 776,1 млн пасс.-км (+1,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

