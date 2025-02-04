В Нижегородской области обсудили развитие мультимодальных грузовых перевозок

15:48

Создание особой портовой зоны и организация мультимодальных грузовых перевозок по железной дороге в Нижегородской области стали одними из центральных тем стратегической сессии правительства региона.

Мероприятие состоялось на площадке «Академии Маяк» имени А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Сергей Малинин, представители органов власти Мурманской и Архангельской областей, руководители компаний «Росатом» и FESCO, морских портов и судоходных компаний, а также эксперты по развитию Арктики.

В рамках сессии «Логистика» участники обсудили создание особой портовой зоны в городе Бор Нижегородской области, открытие мультимодального терминала и разработку транспортных решений по доставке грузов к портам Северного морского пути, в том числе металлов, зерна, лесных грузов, промышленного сырья, щебня и контейнеров.

По словам Сергея Малинина, Горьковская магистраль уже сейчас имеет все ресурсы и возможности для организации таких перевозок, а речной порт может стать новым дополнительным логистическим хабом.

Участники сессии отметили выгодное географическое положение Горьковской железной дороги, которая сыграет ключевую роль в организации мультимодальных перевозок, обеспечивая ритмичные отправления и маршрутизацию грузов. Кроме того, отправка грузов по железной дороге является наиболее оптимальной по стоимости, сезонности и потенциальным объемам, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.