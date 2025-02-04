Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Горьковской магистрали обновлено почти 70 пешеходных переходов через пути

2025-02-04 14:05
В 2024 году работники Горьковской магистрали обновили всеми видами ремонта 69 пешеходных переходов через железнодорожные пути.

В целях обеспечения безопасности граждан произведен ремонт настилов, лестниц и заградительных барьеров на 8 переходах в Татарстане, 7 – в Удмуртии, 3 – в Нижегородской области и 1 – в Марий Эл. Кроме того, текущий ремонт выполнен на 50 таких объектах.

«В прошлом году мы также обустроили 2 новых перехода, оборудованных резинокордовым покрытием. Один из них расположен на перегоне Вязники – Денисово в Нижегородской области, второй – на станции Болдино во Владимирской области», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В границах Горьковской магистрали регулярно проводятся профилактические мероприятия, разрабатываются комплексные программы и ведется системная работа по предупреждению транспортных происшествий с причинением вреда жизни или здоровью граждан на железнодорожной инфраструктуре.

Напомним: железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

