Более 1 тыс. человек прибыли на фестиваль «Снежинка» пригородными поездами

13:59

2 февраля 2025 года в рамках проведения ежегодного туристско-спортивного фестиваля «Снежинка» Куйбышевской железной дорогой и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» к месту его проведения в Челябинской области было доставлено более 1 тыс. спортсменов и любителей активного зимнего отдыха.

Чтобы обеспечить дополнительный комфорт, пассажиров к месту назначения доставил современный состав ЭП2Д в 6-вагонном исполнении.

Для удобства путешественников пригородный поезд сделал остановки почти на всех станциях в городской черте столицы республики – Уфе. В пути следования в каждом вагоне была организована развлекательная программа: песни под гитару, игры, конкурсы и танцы.

Для детей до 7 лет проезд был бесплатным, для школьников и студентов дневной формы обучения действовала скидка 50%.

Напомним: туристический фестиваль «Снежинка» – это семейное мероприятие для всех, кто хочет активно, с пользой и удовольствием провести время на природе. Традиционно в программе – соревнования по зимним видам спорта, детские конкурсы, купание в проруби и другие варианты здорового досуга, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.