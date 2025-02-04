В 2024 году популярность услуги отправки посылок на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги выросла на 17%

12:23

В прошлом году на вокзальных комплексах Северо-Кавказской железной дороги было принято около 30 тыс. малогабаритных почтовых отправок. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Также 2024 году было выдано 32,2 тыс. почтовых отправлений (на 5% меньше, чем в 2023 году).

В прошлом году наибольшее количество посылок отправлено с вокзала Ростов-Главный.

В настоящее время услуга доступна на железнодорожных вокзалах Ростов-Главный, Таганрог, Адлер, Анапа, Владикавказ, Краснодар-1, Кавказская, Лихая, Махачкала, Кисловодск, Минеральные Воды, Нальчик, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Армавир-1, Армавир-2, Белореченская, Невинномысск, Новочеркасск, Прохладная, Пятигорск, Тихорецкая, Сальск, Каменская, Шахтная, Зверево, Миллерово, Ессентуки, Ставрополь, Горячий Ключ, Тоннельная, Курганная, Крымская, Староминская, Олимпийский Парк, Роза Хутор, Эсто-Садок, Лазаревская, Лоо, Хоста, Тимашевская, Грозный, Гудермес, Дербент, Георгиевск и Кизляр.

Прием и отправка посылок осуществляется в адрес 386 городов Российской Федерации. Со станций Северо-Кавказской железной дороги большинство посылок отправляется в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург.

Для получения услуги следует обратиться к дежурному помощнику вокзала. Все посылки принимаются в открытом виде с целью предотвращения отправки запрещенных грузов. В их числе – лекарственные препараты, жидкости в любом виде и любой таре, деньги, а также драгоценности, животные и биоматериалы. При этом вес груза не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений (длины, ширины, высоты) – 160 см. Стоимость услуги напрямую зависит от размеров и веса посылки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.