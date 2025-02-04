Погрузка на Свердловской железной дороге в январе текущего года составила 10,2 млн тонн

Погрузка на Свердловской магистрали в январе 2025 года составила 10,2 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 3,1 млн тонн (+2,4% к январю 2024 года);

химических и минеральных удобрений – 1,6 млн тонн (+7,8%);

строительных грузов – 1,3 млн тонн (-37,6%);

руды железной и марганцевой – 900,1 тыс. тонн (+18,4%);

черных металлов – 722,9 тыс. тонн (-4,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 534,7 тыс. тонн (-33,6%);

руды цветной и серного сырья – 342,2 тыс. тонн (-5,1%);

химикатов и соды – 261,8 тыс. тонн (+6,3%);

кокса – 204,2 тыс. тонн (-3,4%);

цемента – 160,7 тыс. тонн (+7,3%);

лесных грузов – 150 тыс. тонн (рост – в 1,3 раза).

Грузооборот за январь 2025 года составил 17,4 млрд тарифных тонно-км (+7,7% к январю 2024 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,8 млрд тонно-км (+7,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.