Налоговые выплаты Красноярской железной дороги в бюджеты Красноярского края и Хакасии в 2024 году превысили 6,4 млрд рублей

10:10

В 2024 году Красноярская железная дорога, включая предприятия холдинга РЖД, осуществляющие свою деятельность в границах магистрали, перечислила в региональные бюджеты более 6,4 млрд рублей налогов, в том числе в бюджет Красноярского края – свыше 5,5 млрд рублей, в бюджет Республики Хакасии – 907 млн рублей.

Во внебюджетные фонды перечислено страховых взносов на общую сумму более 10 млрд рублей.

ОАО «РЖД» сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации – Красноярского края и Хакасии, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.