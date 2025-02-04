Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Налоговые выплаты Красноярской железной дороги в бюджеты Красноярского края и Хакасии в 2024 году превысили 6,4 млрд рублей

2025-02-04 10:10
Налоговые выплаты Красноярской железной дороги в бюджеты Красноярского края и Хакасии в 2024 году превысили 6,4 млрд рублей
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году Красноярская железная дорога, включая предприятия холдинга РЖД, осуществляющие свою деятельность в границах магистрали, перечислила в региональные бюджеты более 6,4 млрд рублей налогов, в том числе в бюджет Красноярского края – свыше 5,5 млрд рублей, в бюджет Республики Хакасии – 907 млн рублей.

Во внебюджетные фонды перечислено страховых взносов на общую сумму более 10 млрд рублей.

ОАО «РЖД» сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации – Красноярского края и Хакасии, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru