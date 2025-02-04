Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 6 лет курсирования «Деловой экспресс» между Калининградом и Светлогорском перевез около 650 тыс. пассажиров

2025-02-04 10:06
4 февраля 2025 года исполняется 6 лет с момента запуска первого ускоренного пригородного электропоезда «Деловой экспресс» в сообщении Калининград – Светлогорск. За это время поездки по маршруту совершили почти 650 тыс. человек.

Следуя с минимальным количеством остановок в пути, пригородные поезда за 38 минут привозят пассажиров на Северный вокзал Калининграда к началу рабочего дня – в 07:33 и 08:38. Обратно «Деловой экспресс» отправляется в 17:17 и прибывает на конечную станцию в Светлогорск в 18:05.

В 2024 году поездом воспользовались 66,1 тыс. человек, что на 33,4% больше показателя «стартового» 2019 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

