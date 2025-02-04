Работники Горьковской железной дороги организовали рейды на оживленных переездах в Нижегородской области

09:44

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейды на переезде станции Петряевка в Нижнем Новгороде и станции Толоконцево в г. о. Бор Нижегородской области, которые являются одними из самых оживленных в регионе.

Участники акции провели беседы с водителями автотранспортных средств о возможных последствиях ДТП на переездах, напомнили о необходимости использования ремней безопасности во время движения, раздали тематические сувениры и памятки.

Горьковская магистраль уделяет особое внимание разъяснительной работе с автомобилистами, так как основной причиной ДТП на переездах является нарушение водителями правил дорожного движения.

Добавим, что количество нарушений на переездах в Нижегородской области со стороны водителей снизилось более чем в 2 раза 2024 году и составило 160 случаев, при этом произошло 5 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 5 человек. Основные виды нарушений: игнорирование запрещающих сигналов переездной сигнализации, объезд опускающегося шлагбаума, несоблюдение требований знака «Стоп» при приближении к переезду.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.

Горьковская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.