Погрузка на Московской магистрали в январе текущего года составила 4,4 млн тонн

09:32

Погрузка на Московской железной дороге в январе 2025 года составила 4,4 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Железной дорогой в том числе погружено: