Погрузка на Московской магистрали в январе текущего года составила 4,4 млн тонн

2025-02-04 09:32
Погрузка на Московской железной дороге в январе 2025 года составила 4,4 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Железной дорогой в том числе погружено:

  • руды железной и марганцевой – 1,1 млн тонн (-9,5%);
  • нефти и нефтепродуктов – 965,3 тыс. тонн (+6,9%);
  • химических и минеральных удобрений – 581,8 тыс. тонн (+25,1%);
  • черных металлов – 167,6 тыс. тонн (-31,9%);
  • зерна – 152,5 тыс. тонн (-62%);
  • химикатов и соды – 142,3 тыс. тонн (+10,3%);
  • лома черных металлов – 123,9 тыс. тонн (+32%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 140 тыс. тонн (-11,3%);
  • строительных грузов – 111 тыс. тонн (-0,8%);
  • цемента – 79,5 тыс. тонн (+24,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
