Расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге изменяется с 12 декабря

2021-12-09 10:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 декабря на Калининградской железной дороге начинает действовать новое годовое расписание движения пригородных поездов.

На нескольких направлениях дороги поезда будут курсировать по измененному графику, с которым можно ознакомиться на сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании».

Параметры расписания определены в соответствии с договором между правительством региона и АО «КППК».

В общей сложности, в летнем сезоне в расписание будет назначено поездов на 26,7% больше, чем в 2021 году. В частности, летом значительно увеличится количество поездов на приморских направлениях. Также возобновится курсирование рельсобусов по открытым в 2021 году маршрутам в Багратионовск и Железнодорожный.

Отметим, что в связи с необходимостью проведения работ по строительству пассажирских платформ, адаптированных к габаритам электропоездов «Ласточка», в расписание поездов на приморских направлениях будут вноситься временные корректировки.

Напоминаем, что все изменения в расписании оперативно публикуются на сайте АО «КППК», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

