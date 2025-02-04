Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в январе 2025 года составила 4,5 млн тонн

09:17

По оперативной информации, в январе 2025 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 4,5 млн тонн. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

каменного угля – 2,1 млн тонн (-13,4% к январю 2024 года);

нефти и нефтепродуктов – 800,4 тыс. тонн (+16,6%);

руды железной и марганцевой – 360 тыс. тонн (рост – в 1,5 раза);

лесных грузов – 178,2 тыс. тонн (-2,2%);

промышленного сырья – 122,1 тыс. тонн (-16,1%);

строительных грузов – 93 тыс. тонн (-11,8%);

химикатов и соды – 35 тыс. тонн (-7,4%);

руды цветной и серного сырья – 30 тыс. тонн (рост – в 3,2 раза);

химических и минеральных удобрений – 27 тыс. тонн (рост – в 1,2 раза);

лома черных металлов – 21,5 тыс. тонн (+10%).

Грузооборот в январе 2025 года вырос на 8,1%, до 20,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 24,5 млрд тонно-км, что на 6,9% выше, чем в январе 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.