В 2024 году количество ДТП на переездах Красноярской железной дороги снизилось в 4 раза

09:11

В 2024 году на переездах Красноярской магистрали произошло 3 ДТП, в которых никто не пострадал. Это в 4 раза меньше, чем в 2023 году (12 ДТП, пострадали 6 человек, 1 из них погиб).

Все ДТП – следствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автотранспорта, которые пытались проехать через пути на запрещающий сигнал светофора.

Для повышения безопасности на железнодорожных переездах Красноярская магистраль постоянно контролирует и улучшает их техническое состояние. В 2024 году было отремонтировано 65 переездов, из них 14 – капитально.

В настоящее время железнодорожники продолжают реализацию профилактических мероприятий, направленных на формирование у водителей высокой культуры безопасности.

Совместно с инспекторами ГИБДД сотрудники Красноярской магистрали организуют профилактические рейды на переездах. Кроме того, регулярно проводятся встречи с учениками автошкол и водителями автотранспортных предприятий Красноярского края и Хакасии, где демонстрируются обучающие видеоролики и приводятся примеры того, чем может обернуться невнимательность и поспешность.

Красноярская железная дорога благодарит сознательных водителей и призывает всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через переезды. Важно помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно.

Соблюдение ПДД на железнодорожных переездах позволит сохранить жизнь и здоровье самим автомобилистам и их пассажирам, пассажирам поездов, работникам локомотивных бригад и дежурным по переездам, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.