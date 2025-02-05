В 2024 году Свердловская магистраль за счет повышения энергоэффективности сэкономила более 540 млн рублей

Экономический эффект от реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на СвЖД в 2024 году составил 544,6 млн рублей. Основную экономию магистраль получила за счет развития технологий рекуперации, использования новых видов тягового подвижного состава, модернизации инфраструктурных энергетических объектов.

Использование рекуперации, то есть возвращения в контактную сеть электроэнергии, которую тяговые двигатели локомотивов генерируют в режиме торможения, позволило существенно сократить удельный расход энергоресурсов на тягу поездов. За год электровозы в границах СвЖД «вернули» 266,1 млн кВт·ч.

Поэтапное обновление и модернизация локомотивного парка также способствуют рациональному расходованию энергетических ресурсов. Так, в прошлом году СвЖД получила 30 новых энергоэффективных электровозов и 5 современных тепловозов. Продолжилось оснащение локомотивов предыдущих серий бортовыми комплексами автоведения, контроля расхода электроэнергии и дизельного топлива.

Более равномерное распределение электроэнергии по участкам контактной сети и улучшение работы тяговых подстанций обеспечивается за счет внедрения современной автоматики и силового оборудования.

Применение интеллектуальных светодиодных систем способствует снижению затрат на освещение станций, вокзальных комплексов, производственных и административных зданий более чем на 70% (по сравнению с использованием традиционных осветительных приборов на основе люминесцентных ламп). Внедрение специализированных программных комплексов дает возможность вести учет и анализ использования электроэнергии в режиме реального времени.

Всего в границах СвЖД в различных проектах программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности задействованы 148 структурных подразделений региональных дирекций и филиалов ОАО «РЖД». По итогам 2024 года они сэкономили 35,4 млн кВт·ч электрической энергии, 1,77 млн куб. м природного газа и 357 тонн угля, 8,45 тыс. гигакалорий тепловой энергии, а также 5,9 тыс. тонн дизельного топлива.

Для повышения энергоэффективности зданий, оборудования и производственных процессов в 16 структурных подразделениях холдинга проведены комплексные обследования – энергоаудиты. Выработаны рекомендации по дополнительному утеплению объектов, оптимизации режимов систем отопления и освещения, установке современных приборов учета топливно-энергетических ресурсов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.