Более 100 человек стали пассажирами первого в новом году рейса «Чайковского экспресса»

15:08

Пригородный туристический ретропоезд на паровой тяге «Чайковский экспресс» отправился в первый в 2025 году рейс 5 февраля по маршруту Ижевск – Воткинск. Его пассажирами стали 120 человек.

«Тестовые рейсы нового ретропоезда, которые состоялись в октябре прошлого года, подтвердили огромный интерес пассажиров к необычному музыкальному путешествию. Совместно с ППК «Содружество» мы решили вновь запустить состав в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Состав будет курсировать с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля 2025 года. Всего он совершит 10 поездок и перевезет около 1,2 тыс. человек. Следующие рейсы планируются на апрель и июль.

Ретропоезд будет отправляться из Ижевска в 08:37 и прибывать на станцию Воткинск в 09:53. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:55 и возвращаться в столицу Удмуртской республики в 18:15. Время указано местное.

В состав поезда входит паровоз Л-3095 и комфортабельные вагоны. В салоне вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей встречают увлекательной театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. Проводники носят форму конца XIX века, а предметы для оформления подбирали у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Туристы побывают в городе Воткинск, где будущий композитор провел детские годы и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ждет театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с ее территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором юный Петр Ильич учился музыке.

Кроме того, гости примут участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и прослушают романсы в живом исполнении. В программу тура также входит посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.