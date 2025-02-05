Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В текущем году Северная железная дорога отремонтирует свыше 335 км пути

2025-02-05 14:25
В 2025 году на Северной железной дороге планируется отремонтировать свыше 335 км пути и заменить 120 стрелочных переводов.

Ремонт пройдет с февраля по ноябрь на участках с интенсивным движением грузовых и пассажирских поездов: Свеча – Кошта, Александров – Лоста – Обозерская – Маленьга, Ярославль-Главный – Сонково. В частности, капитальный ремонт железнодорожного пути 1 уровня с использованием новых материалов в Ярославской области затронет участок Шушково – Рязанцево. В Вологодской и Костромской областях – участки Якшанга – Поназырево, Гостовская – Крутенский, Нефедово – Бакланка, Чебсара – Кущуба, Кипелово – Кущуба, также будет отремонтирован путь на станции Нефедово. Капитальный ремонт 2 уровня запланирован на участках Тракт – Весляна, Весляна – Синдор, Угольный – Инта в Республике Коми. В Архангельской области отремонтируют путь на станциях Большая Кяма и Малошуйка.

Для повышения качества ремонта и сокращения его сроков на СЖД используются новейшие образцы отечественной путевой техники. За последние 2 года парк магистрали был пополнен комплексом для укладки рельсов, машиной для демонтажа и монтажа рельсовых скреплений, а также современным комплексом для выравнивания уложенного пути.

«В прошлом году на СЖД было отремонтировано свыше 373 км пути. Это хороший результат. Показатели магистрали, в том числе качественная оценка состояния пути, превышают среднесетевые значения. Сократить сроки ремонта позволяет применение передовых интенсивных технологий», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

