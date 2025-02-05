Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге стартовали работы по ремонту платформ

2025-02-05 14:13
Горьковская магистраль приступила к ремонту пассажирских платформ. Так, стартовали основные работы по реконструкции платформы № 3 вокзального комплекса Владимир.

«Обновление инфраструктуры на вокзале Владимир мы проводим, в первую очередь, для улучшения условий пребывания пассажиров. В ходе работ применяются самые современные технологии и оборудование. Новая платформа будет отвечать всем требованиям как комфорта, так и безопасности», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Проект предполагает обустройство удобных навесов и антискользящего покрытия для комфортного передвижения и пребывания на перроне. На платформе будет установлено энергоэффективное освещение, современные системы оповещения и безопасности.

В рамках второй очереди железнодорожники выполнят работы по демонтажу старых лестничных сходов на платформу и установке нового лестнично-лифтового узла и эскалаторной группы.

Напомним: в 2024 году Горьковская магистраль обновила инфраструктуру 7 вокзальных комплексов. На вокзале Владимир в прошлом году был завершен капитальный ремонт платформы № 2, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

