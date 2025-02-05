Экспозиция Поезда Деда Мороза вновь открыта для посещения в Карелии

12:55

В минувшие выходные на остановочном пункте Морозная (Сортавальский район Карелии) начала свою работу статическая экспозиция Поезда Деда Мороза.

Жители и гости Карелии могут посмотреть вагоны «Резиденция Деда Мороза» и «Сказочная деревня», посетить вагон-лавку и вагон-ресторан. С 22 февраля в составе экспозиции будет работать интерактивный «Вагон Снежной королевы» и «Вагон-кукольный театр», где по выходным и праздничным дням будут показывать мини-спектакль «Волшебство Морозной».

Напомним: от платформы Морозная обустроен спуск на «Тропу волшебства», выполненную из натурального дерева, с декоративными лестницами, мостиками и площадками для отдыха, которая доходит до горы Паасо.

На остановочном пункте Морозная организована остановка пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, пригородного поезда Лодейное Поле – Сортавала, а также турпоездов, включая ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Первыми посетителями экспозиции в этом сезоне стали пассажиры туристического поезда «В Карелию на Поезде Деда Мороза», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.