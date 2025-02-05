Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экспозиция Поезда Деда Мороза вновь открыта для посещения в Карелии

2025-02-05 12:55
Экспозиция Поезда Деда Мороза вновь открыта для посещения в Карелии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В минувшие выходные на остановочном пункте Морозная (Сортавальский район Карелии) начала свою работу статическая экспозиция Поезда Деда Мороза.

Жители и гости Карелии могут посмотреть вагоны «Резиденция Деда Мороза» и «Сказочная деревня», посетить вагон-лавку и вагон-ресторан. С 22 февраля в составе экспозиции будет работать интерактивный «Вагон Снежной королевы» и «Вагон-кукольный театр», где по выходным и праздничным дням будут показывать мини-спектакль «Волшебство Морозной».

Напомним: от платформы Морозная обустроен спуск на «Тропу волшебства», выполненную из натурального дерева, с декоративными лестницами, мостиками и площадками для отдыха, которая доходит до горы Паасо.

На остановочном пункте Морозная организована остановка пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, пригородного поезда Лодейное Поле – Сортавала, а также турпоездов, включая ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Первыми посетителями экспозиции в этом сезоне стали пассажиры туристического поезда «В Карелию на Поезде Деда Мороза», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru