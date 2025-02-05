В январе 2025 года погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 7,2%

В январе 2025 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 7,6 млн тонн. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В том числе на железной дороге погружено:
Тарифный грузооборот в январе 2025 года составил 12,9 млрд тарифных тонно-км (+10,2% к январю 2024 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 15 млрд тонно-км (+8,5%).
В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.