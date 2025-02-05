Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-02-05 12:23
В январе 2025 года погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 7,2%
В январе 2025 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 7,6 млн тонн. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В том числе на железной дороге погружено:

  • каменного угля – 5,7 млн тонн (+11,2% к январю 2024 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 537,8 тыс. тонн (+0,7%);
  • руды цветной и серного сырья – 468 тыс. тонн (-10,4%);
  • руды железной и марганцевой – 121,7 тыс. тонн (-6,3%);
  • лесных грузов – 63,9 тыс. тонн (+21%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 89,4 тыс. тонн (+57,4%).

Тарифный грузооборот в январе 2025 года составил 12,9 млрд тарифных тонно-км (+10,2% к январю 2024 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 15 млрд тонно-км (+8,5%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

