В декабре начнет действовать новое расписание движения поездов на Горьковской железной дороге

2021-12-09 15:16
12 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы.

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг «ЖД» сохраняет регулярные маршруты, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России. В границах Горьковской железной дороги предусмотрено курсирование 107 пар поездов дальнего следования, в том числе 15 пар – скоростных.

В новом графике продолжат работу 3 пары двухэтажных поездов: № 24/23 сообщением Москва – Казань, № 26/25 сообщением Москва – Ижевск и №71/72 сообщением Москва – Чебоксары.

Вновь назначены поезда дальнего следования № 99/100 сообщением Нижний Новгород – Кисловодск и № 289/290 сообщением Казань – Москва. Приобрести билеты и узнать расписание движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха и ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.

Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8(800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

