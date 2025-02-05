Пригородный маршрут Минеральные Воды – Кисловодск стал самым популярным на Северо-Кавказской железной дороге в 2024 году

11:39

По итогам 2024 года самым популярным пригородным маршрутом на Северо-Кавказской железной дороге стал маршрут Минеральные Воды – Кисловодск. По нему было перевезено свыше 6,1 млн пассажиров, при этом более 1 млн человек воспользовалось пригородными экспрессами «Ласточка».

Вторым из пригородных направлений по востребованности у пассажиров в прошлом году стал маршрут Туапсе – Имеретинский Курорт. Электропоездами на этом направлении перевезено около 5,5 млн пассажиров.

Третью строчку рейтинга занимает маршрут Ростов – Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 4,5 млн человек.

Замыкают пятерку лидеров 2 популярных маршрута, которые связывают станции Черноморского побережья: «Ласточками» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе и Аэропорт Сочи – Сочи воспользовались 2,1 млн и 1,4 млн человек соответственно.

Также электрички для поездок активно используют жители и гости Республики Дагестан. На самом популярном в регионе маршруте Махачкала – Дербент перевезено порядка 865 тыс. пассажиров.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.